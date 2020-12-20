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Gündem Kar yağışı kenti beyaza boyadı
Gündem

Kar yağışı kenti beyaza boyadı

Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 01:07:00 -
Kar yağışı kenti beyaza boyadı

Lapa lapa yağan kar Bayburt’u beyaza bürürken, yüksek kesimlerde tipi de etkili oldu. Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden biri olan Bayburt'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Kar yağışıyla birlikte ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaza büründü.

Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.

Bayburt Belediyesi ekipleri gece saatlerinde karla mücadele ve buzlanma ihtimali olan yollarda tuzlama çalışmasına başladı.

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