Kar yağışı kapıya dayandı! İstanbul için tarih belli oldu

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışının başlamasıyla birlikte 'İstanbul'da kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Meteorolojik kaynaklardan alınan son bilgilere göre kaynaklar, kar yağışının 3 gün sarkma ile aralık ayının üçüncü haftasının son günlerinde gelebileceğini ifade etti.

Meteorolojik modeller şu anda böyle gösteriyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağını da hep birlikte bakacağız.

Kaynak: TV 100