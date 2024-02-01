Kar yağışı! Hava durumu tahminleri: İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Mersin, Samsun ve Bandırma çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bandırma çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 8°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 4°C, 9°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ -2°C, 7°C

Parçalı bulutlu

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KOCAELİ 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıEGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -4°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -4°C, 5°C

Parçalı ve az bulutluSİVAS -8°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 5°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 4°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -22°C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -19°C, -6°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -9°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.DİYARBAKIR -3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 0°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu