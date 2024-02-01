Kar yağışı! Hava durumu tahminleri: İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den uyarı
Hava durumu tahminleri son dakika Meteoroloji raporu ile yayınlandı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, konya ve il için kar yağmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Mersin, Samsun ve Bandırma çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bandırma çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
EDİRNE -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 4°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu
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KOCAELİ 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıEGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -4°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -4°C, 5°C
Parçalı ve az bulutluSİVAS -8°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -4°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -22°C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -19°C, -6°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -9°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.DİYARBAKIR -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 0°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu