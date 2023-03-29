Kar yağışı başlamıştı! Meteoroloji’den 47 il için uyarı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında bütün bölgelerin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun iç ve batı kesimleri ile Balıkesir'in güneyi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Antalya'nın doğusu, Ankara ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgârın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, zamanla iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun iç ve batı kesimleri ile Balıkesir'in güneyi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Antalya'nın doğusu, Ankara ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.