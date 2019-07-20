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Kar ve yeşilliğin görsel şöleni

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Mergezer Yaylası’ndaki kar kütlelerinin yeşillikle bütünleşmesi, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:51
Kar ve yeşilliğin görsel şöleni

Yüksekova’da görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Ümit Bartın, Doski bölgesinde bulunan Mergezer Yaylası’nın yemyeşil görüntüsüyle bütünleşen kar kütlelerini görüntüledi. Temmuz ayında karın keyfini çıkaran ve karşılaştığı manzara karşısında hayranlığını gizleyemeyen Ümit Bartın, ‘İlçenin etrafını saran dağlara gitmeye karar verdim. Temmuzun sıcaklığıyla ilçeden 35 kilometre kadar uzaklıktaki Mergezer Yaylası’na yolculuk yaptım. Mergezer Yaylası’na vardığımda gördüğüm kar manzarası karşısında çok mutlu oldum. Bu mevsimde kar görmek çok şaşırtıcıydı. Çünkü şehir merkezinde sıcaktan kavruluyoruz. Büyük bir tutkuyla gezdiğim yerlere kıyasla şimdiye kadar beni en çok heyecanlandıran, renkli manzaraların olduğu bir yerdeydim. Burada ilkbahar mevsimi var ve büyük kar kütlelerini görmek mümkün. Şehrin bunaltıcı sıcağından kaçıp serinlemek için harika bir doğal ortam. Tüm ilçeyi en tepeden görebileceğimiz ve doyumsuz manzarasıyla Mergezer Yaylası, görülmesi gereken yerlerden biridir” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:51
  1. Bartın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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