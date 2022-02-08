Kar ve yağmur geri dönüyor! Meteoroloji 55 ili duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışlar yağmur ve kar şeklinde etkili olacak

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları 8 derece birden düşüyor

Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 4 ila 8 derece azalacağı, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın güney yönlerden öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuzey yönlerden, Marmara, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel ve su baskını gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.

Çığ tehlikesi uyarısı

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizildi.

Buzlanma ve don uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istedi.

55 il turuncu ve sarı kodla uyarıldı

Öte yandan Meteoroloji tarafından tehlikeli hava anlamına gelen sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan iller ise şöyle; Adana, Amasya, Antalya, Aydın, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Gümüşhane, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Niğde, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Yalova, Düzce, Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük.

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre #İstanbul’da yarın (8 Şubat Salı) kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım." açıklamasında bulundu.

Ankara Valiliği'nden açıklama

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara il genelinde rüzgârın yarın (Salı) sabah saatlerinden Çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.