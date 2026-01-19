Kar ve buz affetmedi! Karayazı'da çekici dehşeti: Üzerindeki araçla birlikte devrildi

  • İSTANBUL
Erzurum’un Karayazı ilçesinde yoğun kar ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi. Arızalı bir aracı yükleyip yola koyulan çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taşıdığı araçla birlikte şarampole kaydı. Korkutan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Erzurum Karayazı’da kış şartları ulaşımı zorlaştırmaya devam ediyor. Yücelik Mahallesi mevkiinde arıza yapan bir aracı almak için bölgeye giden Ergat Otomotiv’e ait çekici, yüklemesini tamamlayıp ilçe merkezine doğru yola çıktı. Ancak tipi ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda çekici sürücüsü direksiyon hakimiyetini koruyamadı. Tonlarca ağırlıktaki araç ve üzerindeki otomobil, savrularak yol kenarındaki şarampole devrildi.  

Kaza, Karayazı Yücelik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Araç, arıza yapmasının ardından Ergat Otomotiv araç taşıyıcısını arayarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine gelen çekici, arızalı aracı yükleyerek Karayazı merkez istikametine doğru hareket etti.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çekici sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole kaydı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Şarampole kayan araç, Karayazı Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

