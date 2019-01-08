Kar tatili haberleri art arda geldi! 18 ilde okullar tatil edildi

Yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 ilde okullar tatil edildi.

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 9 Ocak Çarşamba il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kahramanmaraş'ta kar kalınlığı 10 santimetrenin üzerine çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Dün gece saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ulaşımda ve eğitimde aksamalara neden oldu. Kar kalınlıkları ilçe merkezinde 10 santimetrenin üzerine çıkarken, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi geçti.

Kar yağışının gün boyunca devam edeceği yönündeki değerlendirmeler üzerine Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü kaymakamlıkları, ilk ve orta dereceli okulların tamamında 9 Ocak 2018 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kar tatilini fırsat bilen öğrenciler ise soğuğa aldırmadan kardan adam yaptı.

Sivas'ta don olayı bekleniyor

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Bitlis'ten de tatil haberi geldi

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verileceği bildirildi. Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak. Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, tipi ve çığ beklentisi nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitim yapılamayacağı bildirildi.

Vali'den kar paylaşımı: Bir şehre ancak bu kadar yakışır

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara yarın ara verildi. Vali Yılmaz Şimşek, kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Şimşek, "Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır. Sevgili çocuklar, kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz." paylaşımında bulundu.

Karaman'da da okullar 1 gün süreyle tatil edildi

Karaman Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bu gece ve yarın için kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden Karaman merkez ve merkeze bağlı köylerimizde 09.01.2019 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler, hamileler, harp malulü ve gaziler de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Erzurum

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 9 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün tatil edilmiştir. Kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile bayanlar da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitime verilen ara bugün de devam etti. Çocuklar iki günlük tatili karda oynayarak değerlendirdi.

Karlıova ilçesine 10 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda Pazartesi günü başlayan kar tatili sürüyor. Kar tatilini fırsat bilen çocuklar ise ilçe merkezinde biriken karın içinde doyasıya eğlendi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesine bağlı 30 köy yolu ulaşıma kapanması nedeniyle, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları da sürüyor.

Antalya

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra ve yarın tam gün tatil edildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Akseki ve İbradı ilçelerinin ardından Elmalı ilçesinde de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitim ve öğretime ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bugün öğleden sonra ve yarın tam gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

Muş

Muş'ta aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün tatil edildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İl İdaresİ Kanunu çerçevesinde 9 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verilmesine karar verildiği duyuruldu.

Samsun

Samsun'da yoğun kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vezirköprü ve Havza ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 09 Ocak Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca adı geçen ilçelerde aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

Yozgat

Yozgat'ta gün boyu etkili olan kar sonrası Vali Kadir Çakır, yazılı bir açıklama yaptı. Vali Çakır, "Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Çarşamba günü, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

Nevşehir

Nevşehir Valiliği de yarın kar nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kar yağışının devam edeceği belirtilerek, "Aşırı buzlanma oluşabileceği nedeniyle Çarşamba günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli personel bir gün idari izinli sayılacaktır. Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

Amasya

Amasya'da, kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Amasya´da dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, buzlanma ve don görüleceği, bu durumun ulaşımı olumsuz yönde etkileyeceği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Hamile ve engelli kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.