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Kar onlara yaradı! Okullar 12 gün tatil

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, eğitime 8 gün ara verildi. Kar ve hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle öğrenciler, 12 gün tatil yapma imkanı buldu.

11 Ocak 2019 Cuma 16:27
Kar onlara yaradı! Okullar 12 gün tatil

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkili oldu. Bingöl'de en çok kar yağışı ise Karlıova'da gerçekleşti. İlçe merkezinde 1 metreyi aşan kar nedeniyle 2 Ocak'tan itibaren okullara toplam 8 gün ara verildi.

Hafta sonlarının da araya girmesiyle öğrenciler 12 gün tatil yapma fırsatı buldu. Kar ve tatil dolayısıyla çok eğlenme fırsatı bulduklarını belirten öğrenciler, okullarını da özlediklerini ifade etti.

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Her gün 70 kamyon kar taşınıyor

Kar yağışının tüm ilçeyi kaplaması üzerine belediye ekipleri de aralıksız olarak çalışıyor. İş makineleri ile kürünen karlar belirli alanlarda toplanarak kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

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Her gün ortalama 70 kamyon karın ilçe dışına götürüldüğü Karlıova'da, vatandaşlar da iş yerlerinin önlerini kendi imkanları ile temizlemeye çalışıyor.

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Karla mücadele ekipleri tarafından ilçe ve okullardaki kar birikintileri hafta sonu büyük oranda temizlenerek, Pazartesi günü çocukların eğitime başlaması için çalışılıyor.

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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 16:27
  1. Bingöl
  2. bingöl
  3. Tatil
  4. okul

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  • ahmet ceylanahmet ceylan51 dk önce
    sömestr ilan edilseydi mantıklı olurdu.

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