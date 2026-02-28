  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu Yıl 1994, yer İstanbul! ‘Erdoğan’ın hayatıma dokunan ilk olayı’ TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: Sırada savaş uçağı motoru var Tosyalı’dan BMC alımında kullanılan kredinin geri ödenmediği iddiasına yalanlama Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan 28 Şubat mesajı En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması Epstein'in ölümünü herkesten önce duyurdu! "Nasıl bildiğimi sormayın ama...." Siyonist uşağı ABD Büyükelçisinden elçilik çalışanlarına “kaçın” mesajı! Siyonistler daha büyük bir kötülük mü hazırlıyor? CHP’li Veli Ağbaba film seti kurdu! Ramazan kolisi değil reklam kolisi
Yerel Kar nedeniyle yolda mahsur kaldılar! Kızılay ve AFAD kumanya dağıttı
Yerel

Kar nedeniyle yolda mahsur kaldılar! Kızılay ve AFAD kumanya dağıttı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kar nedeniyle yolda mahsur kaldılar! Kızılay ve AFAD kumanya dağıttı

Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülere Kızılay ve AFAD ekipleri sıcak çorba ve kumanya dağıttı.

Tokat'ta 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülere, Kızılay ve AFAD ekipleri gece boyunca kumanya dağıttı.

Tokat’ta akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi’nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda mahsur kalan ve ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar için AFAD ve Türk Kızılay Tokat Şubesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, araçlarında bekleyen sürücü ve yolculara gece boyu sıcak çorba, kavurma, ekmek ve su dağıttı.

Karayolları ekipleri de bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23