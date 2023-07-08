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Yerel Kar maskeli saldırıya 1 tutuklama
Yerel

Kar maskeli saldırıya 1 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-07-08 16:05:00 -
Kar maskeli saldırıya 1 tutuklama

Samsun'da kar maskeli saldırının şüphelilerinden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 2 Temmuz günü meydana gelen olayda kar maskeli kişiler tüfekle Uğur Başkan'ı (21) sol ayak bileğinden, Özge Öztürk'ü (19) bel ve sırtından, Ahmet Çırak'ı (22) da sol kalça ve belinden yaraladı. Olaydan sonra geniş çaplı inceleme başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler Emirhan K., Batuhan P. ve Gürkan Celal Ç., Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Samsun Adliyesine çıkarıldı. Emirhan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Batuhan P. ve Gürkan Celal Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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