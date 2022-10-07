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Yerel Kar maskeli kişiler akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı
Yerel

Kar maskeli kişiler akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı

Adana’da yüzünde kar maskesi olan 2 şüpheli motosikletle geldikleri akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 08:06:00 -
Kar maskeli kişiler akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı

Adana’da yüzünde kar maskesi olan 2 şüpheli motosikletle geldikleri akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda tabancayla vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırı Beyazıt Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yüzünde kar maskesi olan 2 şüpheli motosikletle akaryakıt istasyonuna gelerek tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı. Açılan ateş sonucunda Y.K. ve ismi belirtilmeyen bir kişi ayağından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis, olay yerindeki boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Bölgedeki kameraları incelemeyen alan polis şüphelileri arama çalışmalarına devam ediyor

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