Kar leoparı yavrularının açık hava keyfi Almanya’da Stuttgart Hayvanat Bahçesi’ndeki iki kar leoparı yavrusu, açık havaya çıkarılınca ilk deneyimleri civardaki ağaçlara tırmanmak oldu.

Almanya’da Stuttgart Hayvanat Bahçesi’ndeki iki kar leoparı yavrusu, açık havaya çıkarılınca ilk deneyimleri civardaki ağaçlara tırmanmak oldu.

Davranışları hakkında çok az şey bilinen kar leoparları, genellikle Orta Asya’nın yüksek dağlarında insanların ulaşamayacağı alanlarda yaşıyor. Gündüzleri inlerinden dışarı çıkmayan kar leoparları geceleri avlanmaya çıkarken, Stuttgart Hayvanat Bahçesi’ndeki iki kar leoparı yavrusunun açık havadaki ilk deneyimleri ilgi odağı oldu.

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