Saffet Sancaklı'nın eski koruması canına kıydı: Arkasında bu notu bıraktı
Şişli'deki evinde başından vurulmuş halde bulunan 33 yaşındaki Batuhan Bıyıkoğlu kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bir dönem MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın ailesinin korumalığını yaptığı öğrenilen Bıyıkoğlu'nun, olay öncesinde ailesine bir veda notu ve 4 dakikalık video kaydı bıraktığı tespit edildi. İşsiz olduğu ve eşinden boşandığı belirlenen Bıyıkoğlu’nun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.