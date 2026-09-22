Saffet Sancaklı'nın eski koruması canına kıydı: Arkasında bu notu bıraktı

Gazeteci Doğancan Cesur'un aktardığı bilgilere göre, hayatını kaybeden Batuhan Bıyıkoğlu'nun bir dönem MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın ailesinin koruma ekibinde görev yaptığı öğrenildi. Özel güvenlik görevlisi olan Bıyıkoğlu'nun bir süredir işsiz olduğu ve eşinden boşandığı öğrenilirken; emekli polis memuru olan baba İlhami B., olayda kullanılan seri numarası silinmiş ruhsatsız tabancanın kendisine ait olmadığını beyan etti. Tabanca, kovan ve cep telefonu detaylı inceleme için olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.