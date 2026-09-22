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Gündem Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, New York’ta “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile tesis ettiğimiz diyalog sayesinde Orta Doğu başta, küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump ile güçlü ve samimi bir diyaloğumuz var. Başkan Trump'ın Türkiye ziyareti ile ilişkimize yeni bir soluk kazandırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, New York’ta “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile tesis ettiğimiz diyalog sayesinde Orta Doğu başta, küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump ile güçlü ve samimi bir diyaloğumuz var. Başkan Trump'ın Türkiye ziyareti ile ilişkimize yeni bir soluk kazandırdı" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın dialog içinde olmasını gerektiriyor.

ABD ile tesis ettiğimiz diyalog sayesinde Orta Doğu başta, küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump ile güçlü ve samimi bir diyaloğumuz var. Başkan Trump'ın Türkiye ziyareti ile ilişkimize yeni bir soluk kazandırdı.

TİCARET HEDEFİMİZ 100 MİLYAR DOLAR

ABD ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Ticaret hacmimiz ikiye katlandı, yılın ilk 8 ayında ticaretimiz 28 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz ise 100 milyar dolar.

Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde, etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir.

Amerika ile nükleer, LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız. Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır. Firmalarımız ABD'de yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. Türkiye ile Amerika arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun, diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum

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