22 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (22 Eylül 2026)
ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(٢٤) اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰىؗ
(٢٥) فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُو۫لٰىࣖ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(24) İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki?
(25) Âhiret de Allah’ındır, dünya da.
(Necm Suresi, 53/24-25) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
24. âyette de insanın temenni ettiği, kendi kafasında kurduğu her şeyin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, “Şu varlıklar bana şefaatçi olur” diyerek putlardan veya daha başka sıradan varlıklardan ebedî kurtuluşu için şefaat ve yardım beklemesinin, kendini bu tür boş inançlara kaptırmasının saçmalığı ve realiteye uymayan kuruntuların kişiyi hayal kırıklığına ve hüsrana uğratacağı hatırlatılmaktadır.
Ardından gerek âhiretin gerekse dünyanın Allah’ın iradesine bağlı olduğuna, şefaat konusunun da bu iradeden bağımsız düşünülemeyeceğine dikkat çekilmektedir. Taberî, 24. âyette geçen “insan” kelimesiyle Hz. Muhammed’in kastedildiği, bu ve müteakip âyette, ona verilen yüce mertebenin kendi arzu ve temennisine dayalı olmayıp Allah’ın lutfu olduğuna işaret edildiği yorumunu yapmıştır (XXVII, 62). Ancak İbn Atıyye’ye göre ifade bunu kapsayacak bir genellik taşısa da âyetlerden böyle bir anlam çıkarmayı gerektiren bir sebep yoktur (V, 202; şefaat hakkında bilgi için bk. Bakara 2/48, 255).
Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 355-357
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Her kimin kaygısı ahiret olursa, Allah onun zenginliğini kalbine koyar, işlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünya ona boyun eğerek gelir."
"Her kimin kaygısı da dünya olursa; Allah onun fakirliğini gözleri önüne koyar, iki yakasını bir araya getirmez. Dünyadan da o kimseye mukadder olan gelir.”
Kaynak: Tirmizi, Kıyame 30
GÜNÜN SÖZÜ: