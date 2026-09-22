  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kanlı eller sandığa uzandı! Teröristbaşı Netanyahu’dan seçim oyunu Savcılık SPK’ya göndermiş! İşte fon soruşturmasını başlatan o yazı Bit pazarından 3 euroya aldı! 46 yıllık sır silah ambargosuna çıktı Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme: 1 şüpheli daha tutuklandı Trafik kazası çetesi soruşturması! Kayyım atanan 20 şirket TMSF'de İki bakandan ortak açıklama geldi! Okul güvenliği protokolü imzalandı ABD-İran savaşında sona yaklaşılırken! 1000 taburluk ‘Canfeda’ şimdi nereden çıktı! Yalancının evi yanmış kimse inanmamış! Sözcü’nün sahtekârlığına fıkralı benzetme! Peru’da seçimler öncesi kan aktı: Vali adayı gazeteci pazarda katledildi İçişleri Bakanlığı duyurdu: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı
İSLAM 22 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

22 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
22 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (22 Eylül 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٢٤) اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰىؗ

(٢٥) فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُو۫لٰىࣖ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(24) İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki?

(25) Âhiret de Allah’ındır, dünya da.

(Necm Suresi, 53/24-25)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

24. âyette de insanın temenni ettiği, kendi kafasında kurduğu her şeyin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, “Şu varlıklar bana şefaatçi olur” diyerek putlardan veya daha başka sıradan varlıklardan ebedî kurtuluşu için şefaat ve yardım beklemesinin, kendini bu tür boş inançlara kaptırmasının saçmalığı ve realiteye uymayan kuruntuların kişiyi hayal kırıklığına ve hüsrana uğratacağı hatırlatılmaktadır.

Ardından gerek âhiretin gerekse dünyanın Allah’ın iradesine bağlı olduğuna, şefaat konusunun da bu iradeden bağımsız düşünülemeyeceğine dikkat çekilmektedir. Taberî, 24. âyette geçen “insan” kelimesiyle Hz. Muhammed’in kastedildiği, bu ve müteakip âyette, ona verilen yüce mertebenin kendi arzu ve temennisine dayalı olmayıp Allah’ın lutfu olduğuna işaret edildiği yorumunu yapmıştır (XXVII, 62). Ancak İbn Atıyye’ye göre ifade bunu kapsayacak bir genellik taşısa da âyetlerden böyle bir anlam çıkarmayı gerektiren bir sebep yoktur (V, 202; şefaat hakkında bilgi için bk. Bakara 2/48, 255).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 355-357


HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

“Her kimin kaygısı ahiret olursa, Allah onun zenginliğini kalbine koyar, işlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünya ona boyun eğerek gelir."

"Her kimin kaygısı da dünya olursa; Allah onun fakirliğini gözleri önüne koyar, iki yakasını bir araya getirmez. Dünyadan da o kimseye mukadder olan gelir.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyame 30


GÜNÜN SÖZÜ:



GÜNÜN FOTOĞRAFI:

Ateist Prof. Celal Şengör heykelle konuşuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23