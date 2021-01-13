Kar lastiği takmama cezası ne kadar? Hangi araçlarda kış lastiği zorunlu?

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre 2021 yılında yüzde 9,11 zamlı uygulanmaya başladı. Resmi Gazete'de 28 Kasım'da yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi.

Kar lastiği takmama cezası ne kadar?

Buna göre, 2021'de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 113 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 35 bin 699 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak. Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunduğu halde bu kurala uymayanlara 835 TL ceza kesilecek.

Hangi araçlarda kış lastiği zorunlu?

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin kış lastiği takması zorunlu tutuluyor. Buna ek olarak yukarıda belirtilen araçların seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerinde kış lastikleri ile değiştirilmesi gerekiyor.