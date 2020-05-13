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Yerel

Kar kütleleri eridi dev şelaleler oluştu

Şırnak’ta havaların ısınmasıyla beraber dağ yamacındaki kar eriyince dev şelaleler oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:11:10 -
Kar kütleleri eridi dev şelaleler oluştu

Şırnak’ta havaların ısınmasıyla beraber dağ yamacındaki kar eriyince dev şelaleler oluştu.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü girişinde bulunan kayalık alanda karların erimesi sonucu dev şelale meydana geldi. İlkbahar aylarının gelmesiyle beraber ısınan havada yüksek rakımlı dağ yamaçlarında biriken kar eriyince şelaleler oluştu. 30 metre yükseklikten akan su kütleleri kartpostallık görüntü oluşturdu.


Köy sakinlerinden Ömer Alim, yılın her vakti burada kısa süreliğine de olsa şelale oluştuğunu söyledi. Alim, "Yıllardır çok kar yağdığı için burada kar eriyor ve şelale oluşuyor. Yaz aylarına kadar sürüyor. Kimisi piknik yapmak için kimisi de fotoğraf çekmek için geliyordu buraya, ama virüs nedeniyle bu yıl sadece çobanlar görebiliyor burayı" dedi.

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