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Yerel Kar kalınlığı 5 metreyi aştı! Yolda genişletme çalışması başlatıldı
Yerel

Kar kalınlığı 5 metreyi aştı! Yolda genişletme çalışması başlatıldı

Muş'ta kar kalınlığının 5 metreyi aştığı 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda genişletme çalışmaları başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 10:03:00 -
Kar kalınlığı 5 metreyi aştı! Yolda genişletme çalışması başlatıldı

Kentte geçen hafta 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, İl Özel İdaresi'nde görevli 90 kişilik personelin iş makineleri ile yaptığı çalışmalarla açıldı. 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy kolunu tek araç geçecek şekilde ulaşıma açan ekipler, bölgede yol genişletme çalışması da başlattı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi geçtiği bölgede çığ riski nedeniyle ekipler, adım adım ilerliyor.

Tipi ve fırtına nedeniyle tekrar ulaşıma kapanan yolu yeniden temizlediklerini belirten iş makinesi operatörü Baki Aydın, "Bütün zorluklara rağmen köy ve mezra yollarımızı ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Tipi ve fırtına açtığımız yolları kapatıyor, biz yine yolları açıyoruz. Sabahın erken saatlerinde başlayıp, geç saatlere kadar çalışıyoruz. Bazı yerlerde 1 kilometrelik yolu, tipi ve fırtına nedeniyle 1 saatte ancak ulaşıma açabiliyoruz" dedi.

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