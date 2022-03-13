  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu
Yerel

Kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetre ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 06:54:00 -
Kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Ana yollar, caddeler ve sokaklar karla kaplanırken kar kalınlığı 14 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 7 dereceye kadar düştü. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamadan ise 178 iş makinası ve kamyon, 508 personelden oluşan 100 ekip ile karla mücadele çalışmalarını sürdürdükleri ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay