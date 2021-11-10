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Gündem Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Bakın nereye kadar geldi
Gündem

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Bakın nereye kadar geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı uyarıların ardından hava sıcaklığı yurt genelinde 6 ila 10 derece azaldı, çok sayıda kentte kar yağışı etkili oldu. İstanbul'a 2 saat uzaklıktaki Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 16:39:00 -
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Bakın nereye kadar geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı uyarıların ardından hava sıcaklığı yurt genelinde 6 ila 10 derece azaldı, çok sayıda kentte kar yağışı etkili oldu. İstanbul'a 2 saat uzaklıktaki Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağmasına sevinen bazı yayla sakinleri, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz, bu sezon ikinci kez kar yağdığını belirterek, "Kar yağışıyla beraber yaylamız daha da güzelleşti. Vatandaşlarımızı bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi. Bolu'nun yüksek kesimleri de yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yaptı. Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında bu sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 7 santime ulaştı. Çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

 

 

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