Kapya biberden dolma nasıl yapılır?
Kırmızı biber dolması kolay | Leziz ve farklı bir tarif arıyorsanız kapya biberlerden dolma hazırlayabilirsiniz. Peki, kapya biber dolması nasıl oluyor?
Hem leziz hem de farklı bir tarif istiyorsanız; kapya biber dolmasını mutlaka denemelisiniz.
Kapya biber dolması tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo kapya biber
- 2 adet soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 buçuk su bardağı pirinç
- Dereotu
- Maydanoz
- Tuz
- Karabiber
- Nane
Sos için;
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 2 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
- Sıvıyağ
Kapya biberden dolma nasıl yapılır?
Öncelikle biberleri temizlemeniz gerekiyor.
Biberlerin tohumlarını çıkardıktan sonra sap kısımlarını atmayın.
Ardından bir tencereye az miktarda sıvıyağ koyup ısıtın.
Yağın içerisine soğanları ekleyip güzelce soteleyin.
Soğanların rengi değişince tencereye salça ekleyin.
Salçanın ardından pirinç ve baharatları tencereye ilave edin.
Pirinçler birkaç dakika pişince ocağı kapatın ve tencereye maydanoz ile dereotu ilave edin.
Kapya biberler iç harçla doldurun ve ayrılan sap kısımları kapak gibi örtün.
Ardından biberler yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Sos malzemelerini güzelce karıştırılıp biberlerin üzerinde gezdirin.
Biberlerin üzerine bir kat yağlı kağıt, bir kat folyo serin.
Biberleri 250 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
Afiyet olsun.