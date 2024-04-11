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Dünya Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı!
Dünya

Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı!

Yeniakit Publisher
2024-04-11 19:44:00 -
Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı!

Tayland'da bir evin garajındaki otomobilin kaputunda, dünyanın en zehirli yılan türü olarak bilinen 16 kilogram ağırlığında "kral kobra" bulundu.

Tayland'da bir evin garajındaki otomobilin kaputunda, dünyanın en zehirli yılan türü olarak bilinen 16 kilogram ağırlığında "kral kobra" bulundu.

Tayland'ın Chanthaburi eyaletinde bulunan bir köyde park halindeki otomobilinin etrafında köpeğinin ısrarla havlaması üzerine kaputu açan bir kadın, devasa yılanla karşılaştı. Yetkililere haber verilmesi üzerine eve uzman ekipler geldi. Kaputtan çıkarılan yılanın, 4 metre 25 santimetre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında ve dünyanın en zehirli yılan türü olarak bilinen "kral kobra" olduğu tespit edildi. Operasyon esnasında kral kobrayı kaputtan çıkaran uzman görevli, yılanın şu ana kadar yakaladığı en büyük yılan olduğunu ifade etti. Ekip, operasyon sonunda kral kobra ile hatıra pozu da verdi. Aşırı sıcaklardan dolayı çevredeki tarlalardan çıkarak aracın motor bölümüne saklandığı tahmin edilen yılan, Tayland Yaban Hayatı Koruma Merkezi tarafından koruma altına alındı.

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