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Aktüel Kaptanı dron saldırısında hayatını kaybeden ARINA A gemisi Trabzon açıklarında
Aktüel

Kaptanı dron saldırısında hayatını kaybeden ARINA A gemisi Trabzon açıklarında

Yeniakit Publisher
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Kaptanı dron saldırısında hayatını kaybeden ARINA A gemisi Trabzon açıklarında

Panama bayraklı ARINA A, Trabzon açıklarında görüldü. Eylül'deki dron saldırısında 1. kaptan Dmitry Zhitin ölmüş, mürettebatı Sahil Güvenlik tahliye etmişti.

Panama bayraklı kuru yük gemisi ARINA A, Trabzon açıklarında görüldü. İstanbul'dan ayrılıp Rusya yönüne seyreden gemi, Eylül ayında Karadeniz'de dron saldırısına uğramış, gemideki 25 mürettebattan 1. kaptan Dmitry Zhitin hayatını kaybetmişti.

1995 yılında Güney Kore'de inşa edilen gemi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ticari gemilerin de saldırıların hedefi olduğu Karadeniz'de vurulmuştu.

Saldırının ardından gemideki mürettebatı Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tahliye ederek kente getirdi. Zhitin'in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı; buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Rusya Federasyonu yetkililerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

VOLGA-4007'den Lider Bordo-Mavi'ye: Vurulan gemiler Trabzon rotasında

Saldırılarda hasar gören veya mürettebatının tahliye edilmesi gereken bazı gemiler Trabzon'a yöneliyor.

Son olarak VOLGA-4007 isimli yük gemisi Karadeniz'de dron saldırısına uğradı. Novorossiysk Limanı'ndan ayrılmasının ardından peş peşe saldırılara maruz kaldığı bildirilen yaklaşık 140 metre uzunluğundaki gemi, aldığı hasarla önce Trabzon açıklarına geldi, ardından Trabzon Limanı'na demirledi.

Türk bayraklı kuru yük gemisi MV Reyhan Sarı da daha önce Novorossiysk açıklarında dron saldırısının hedefi olmuştu. Gemide görevli bir mürettebat hayatını kaybetmiş, iki mürettebat yaralanmıştı. Yaralıların tahliyesinin ardından hasarlı gemi Trabzon'a geldi.

LPG tankeri GAS NERO'da saldırı sonrası geminin baş kısmında yangın çıktı; güvenlik amacıyla Trabzon açıklarına yönelen tanker burada bir süre bekletildi. Tuapse açıklarında saldırıya uğrayan Ro-Ro gemisi Lider Bordo-Mavi'de ise yangın çıktı, 5 mürettebat yaralandı. Gemi daha sonra Trabzon Limanı'na demirledi.

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