KAPS 2026 Konya'da açıldı: 6 salonda yaklaşık 140 oturumla 19 Eylül'e kadar sürecek

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi (KAPS 2026), üniversitenin Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi'ndeki törenle açıldı. 15-19 Eylül tarihleri arasında sürecek zirvede, kütüphanede oluşturulan altı salonda yaklaşık 140 içerik oturumu yer alıyor.

Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, rektör yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, dekanlar, ulusal ve uluslararası yayınevlerinin temsilcileri ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Törende konuşan Rektör Zorlu, KAPS'ı uluslararası ölçekte yaşayan, üreten ve bağ kuran bir iş birliği merkezi olarak tasarladıklarını söyledi. Akademik yayıncılığın bilginin güvenilirliğinden açık bilime ve açık erişime, telif haklarından uluslararası indekslere ve yapay zekaya kadar geniş bir alanı kapsadığını anlatan Zorlu, "Üniversiteler olarak üretilen bilginin güvenilir, erişilebilir ve uluslararası dolaşıma açık hale gelmesini sağlayacak güçlü altyapıları kurma zorunluluğumuz bulunuyor" dedi. Program paneller ve uzmanlık oturumlarının yanı sıra Publishing Lab çalışmaları, editör buluşmaları ve B2B görüşmelerini kapsıyor.

Rektör Zorlu: "Kalıcı bir platforma dönüştürmeyi amaçlıyoruz"

Zirvede 26 farklı öncü kurum ve küresel firmanın yer aldığını aktaran Zorlu; Clarivate, EBSCO Information Services, Elsevier, Springer Nature, Sage, Taylor & Francis ve Pooltext gibi firmaların yanında Türkiye'nin yayıncılık, veri tabanı ve teknoloji alanındaki kuruluşları ile kamu kurumlarının da zirvede bulunduğunu belirtti. Zorlu, süreci Yükseköğretim Kurulu, TÜBİTAK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı ile birlikte yürüttüklerini ifade etti.

Zirveyi, tek taraflı sunumlara dayalı klasik kongre kalıplarından farklı, farklı mekanizmaların aynı anda çalıştığı dinamik bir yapı olarak kurguladıklarını anlatan Zorlu, "Publishing Lab oturumlarımızda katılımcılar yayıncılığın mutfağında birebir çalışacaklar. Planlı B2B görüşmelerimiz sayesinde üniversiteler, yayınevleri ve teknoloji şirketleri aynı masada buluşacak, yeni projelerin temelleri bu zemin üzerinde atılacaktır" diye konuştu. Zorlu, organizasyonu önümüzdeki yıllarda büyüterek Türkiye'yi küresel yayıncılık dünyasına bağlayan kalıcı bir platforma dönüştürmeyi amaçladıklarını, zirve sonucunda ilan edilecek Konya Bildirgesi'nin ise "bu sürecin sürekliliğini sağlayacak önemli bir referans" olacağını kaydetti.

Beyoğlu: "Bilimsel ekosistemin asli unsuru olarak görmeliyiz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise KAPS 2026'nın bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek organizasyonda emeği geçen paydaşlara teşekkür etti. Son 4-5 yıldır Türkiye'de akademik yayıncılığın gelişmesi ve uluslararasılaşması adına önemli adımlar atıldığını söyleyen Beyoğlu, bu süreçte NEÜ'nün öncü bir rol üstlendiğini "bayrağı en önde tutanlardan birisi Necmettin Erbakan Üniversitemiz oldu" sözleriyle anlattı.

Bilimsel bilginin yalnızca üretilip basılmasının yeterli olmadığını, sürecin kapsamlı bir ekosistem olarak ele alınması gerektiğini dile getiren Beyoğlu, "Bilimsel akademik yayıncılığı, bilimsel ekosistemin asli unsuru olarak görmeliyiz" ifadesini kullandı. Beyoğlu, ülkenin bilimsel üretim kapasitesinin daha görünür hale gelmesi için "sadece yayınlamakla kalmamalı; bunların kültürel, bilimsel ağlara katılımının da yollarını açmalıyız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri zirvenin resmi açılış kurdelesini kesti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından protokol heyeti ve katılımcılar, ulusal ve uluslararası yayınevlerinin stantlarını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı; zirve gün boyu süren oturumlarla devam etti.

Panel, çalıştay ve stant etkinliklerine ev sahipliği yapan KAPS 2026, 19 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.