Kapıya astığı yazıya şaşıp kaldılar, kimse anlayamadı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, karton kağıda yazdığı mesajı evinin kapısına astı. Yoldan geçen vatandaşların şaşkınlıkla incelediği yazıyı kimse çözemedi.

Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yoldan geçen vatandaşlar, bir evin kapısına asılan kartona yazılmış bir mesajı okumaya çalıştı. Yoldan geçen herkesin dikkatini çeken yazıyı okumak ve anlamak isteyenler olsa da kimse bir anlam veremedi.

Bazı vatandaşların yorumuna göre, 69 yaşındaki ev sahibinin hazırladığı öne sürülen yazıda, 65 yaş üstüne verilen sokağa çıkma yasağı için mola verilmesi isteğinde bulunduğu ifade edildi.