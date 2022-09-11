Kapitalizmin tuzağına düşen kadınların yaşadığı süreç animasyonla anlatıldı!
Sosyal medyada, kadınların kapitalizmin tuzağına düşüp özünden kopartılışının anlatıldığı video milyonlarca izlenmeye ulaştı.
Yeniakit.com.tr
Kapitalizmin doğallıktan uzaklaştırıp kendisinden vazgeçirdiği kadınların dönüşüm süreci, dikkat çeken bir animasyon film ile anlatıldı.
Filmde kadınların medya ve benzeri araçlarda rol model olarak sunulan figürlerden etkilendiği vurgulanırken, dönüşüm süreci adım adım işlendi.
Videoda, bir kadının, kapitalist sistemin tuzağına nasıl düştüğü detayları ile aktarılırken, animasyon film sosyal medyanın en çok izlenenleri arasında girdi.