  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kapitalizmin tuzağına düşen kadınların yaşadığı süreç animasyonla anlatıldı!
Yaşam

Kapitalizmin tuzağına düşen kadınların yaşadığı süreç animasyonla anlatıldı!

Sosyal medyada, kadınların kapitalizmin tuzağına düşüp özünden kopartılışının anlatıldığı video milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 18:45:00 - 2022-09-11 18:49:06

 Yeniakit.com.tr 

Kapitalizmin doğallıktan uzaklaştırıp kendisinden vazgeçirdiği kadınların dönüşüm süreci, dikkat çeken bir animasyon film ile anlatıldı.

Filmde kadınların medya ve benzeri araçlarda rol model olarak sunulan figürlerden etkilendiği vurgulanırken, dönüşüm süreci adım adım işlendi.

Videoda, bir kadının, kapitalist sistemin tuzağına nasıl düştüğü detayları ile aktarılırken, animasyon film sosyal medyanın en çok izlenenleri arasında girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23