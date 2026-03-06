  • İSTANBUL
Kapısını kırıp girdikleri Kur'an Kursu'ndaki Kur'an-ı Kerim'leri yırtan 2 alçak tutuklandı

Kapısını kırıp girdikleri Kur’an Kursu’ndaki Kur'an-ı Kerim'leri yırtan 2 alçak tutuklandı

Adana'da hırsız amacıyla kapısını kırarak girdikleri Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim'lere zarar vererek hırsızlık da yapan 2 jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Mahkeme çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Mart günü Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Mahallesi'nde bulunan Abdioğlu Kız Kur'an Kursu'nda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde kurs binasına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tahta kapıyı kırıp içeri girdi. İçeri giren şüpheliler kurs içerisindeki eşyaları dağıtırken Kur'an-ı Kerim'lere de zarar verdi. Sabah kursa gelen görevli, kapının kırık olduğunu ve içerinin dağıtıldığını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kurs binasında inceleme yaptı. Jandarma ekipleri kursa zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRDÜĞÜM O MANZARAYI AKLIM KABUL ETMİYOR

Abdioğlu Kız Kur'an Kursu görevlisi Ayşe Görgülü ise, "O gördüğüm manzarayı ne aklım, ne de fikrim kabul etti. Kitaplıkta ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa yere atmışlar. Atarken hunharca atmışlar ki yaprakları bile yırtılmış. Akıllarına ne kadar zarar geliyorsa vermişler. Bu şahıslar bir an önce bulunsun, tedavi olsun ve hayatlarını böyle karartmasınlar" diye konuştu.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kur'an kursuna zarar verip hırsızlık yapan H.H.Y. ve D.T.'yi operasyonla yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

