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Aktüel Kapısına gelen tilkiyi etle besleyen Karadenizli vatandaşın sohbet anları gülümsetti
Aktüel

Kapısına gelen tilkiyi etle besleyen Karadenizli vatandaşın sohbet anları gülümsetti

Rize'de kapısının önüne gelen tilkiyi etle besleyerek sohbet eden adam o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 17:05:00 -
Kapısına gelen tilkiyi etle besleyen Karadenizli vatandaşın sohbet anları gülümsetti

Rize'nin yüksek kesimlerdeki yaylalarda kar yağışının başlaması yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman yaylalara ve yerleşim yerlerine indi. İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda aç kalan bir tilki de evlerin önüne gelerek yiyecek aradı.

Tilkiyi etle besledi

Durumu fark eden vatandaşlar, tilkiyi etle besledi. Murat Kangel de tilkiyi et yerken cep telefonuyla görüntüledi.

Kangel, görüntü çekerken tilkiye, "Uşağım acıktın mı? İçeri gelecek misin? Et bitti. Sana biraz ekmek verelim. Korkma. Aferin." diye seslendi.

Karnını doyuran tilki, daha sonra yayladan uzaklaştı.

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