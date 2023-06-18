'Kapı kapanmayacak şekilde yolcu alıyorlar' Minibüsten düşen 3 yolcu yaralandı!

9 Haziran Cuma günü saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde yaşanan kaza akıllara durgunluk verdi.

Kapısı açık halde seyreden minibüs virajı döndüğü sırada, 3 kadın yolcu açık kapıdan aşağı düştü. Çevredekiler minibüsten düşen yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri minibüsün şoförünü polis merkezine götürdü. Polis ekipleri tarafından bağlanan minibüs otoparka çekildi.

'Kapı kapanmayacak şekilde yolcu alıyorlar'

Olayın yaşandığı yerde yaralılara ilk müdahaleyi yapan esnaf Ferhat Elbedi, "Minibüs sabah buradan geçerken kapıyı açık bırakmış. Virajı dönerken 3 kadın açık kapıdan düştü. Çok sert düştüler yere. Ambulans çağırdık, ambulans geldi polis geldi. Minibüsü bağladılar, şoförü de götürdüler. Kapı kapanmayacak şekilde yolcu alıyorlar. Yüz yolcu alıyor, bir de kapıyı açık bırakıyorlar. Olay bundan ibaret." dedi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüsün virajı döndüğü sırada yolcuların aşağı düştüğü anlar yer alıyor. Çevredekilerin minibüsten düşenlerin yardımına koştuğu anlar da görüntülerde görülüyor.

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