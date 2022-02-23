Kapının önüne konulunca mı hatırladın? Nevşin Mengü Hürriyet'in çalışma koşullarını karaladı!

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Bir dönem çalıştığı Hürriyet gazetesini hedef alan Nevşin Mengü, "Biz habere gitmeye araba bulamıyorken köşe yazarlarına özel araç tahsis ediyorlardı." dedi.

O zaman para tatlı mıydı?

Medyadaki çalışma ortamı eleştiren Nevşin Mengü, "Medya gruplarında patrondan daha büyük sorun orta düzey yöneticilerdir. Bütün beyaz yakalılarda böyle değil mi bu?" dedikten sonra, Aydın Doğan'ın yanında çalıştığı yıllardaki Doğan Medya Grubu yönetimini hedef aldı.

"İmtiyazlı köşe yazarları, köşe başlarını kaparlar. Altlarındaki genç gazetecileri ezerler. Para vermezler. Kendi kafalarındaki habercilik anlayışını dayatırlar." diyen Mengü, şöyle devam etti:

Ben Hürriyet'te muhabirlik yaptım. Bütün köşe yazarlarına şoför tahsis edilmişti. Biz habere gidecek araba bulamıyorduk. Ulaştırmaya, "Araba ayarlayın" diye yalvarıyorduk. O da habere gideceğim, babamın özel işine değil. Şimdi bu köşe yazarları imtiyazlarını kesince ahkam kesmeye başladı.