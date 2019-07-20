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Kapıkule'de 'gurbetçi' yoğunluğu

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler gümrükte araçlarıyla uzun kuyruk oluşturuyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:33
Kapıkule'de 'gurbetçi' yoğunluğu

Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Türkler, yaz tatillerini geçirmek için memlekete gelmeye devam ediyor. Bulundukları ülkelerden aileleriyle birlikte araçlarıyla yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişlerinde yoğunluk oluşturuyor. Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin yoğun gelişiyle birlikte personel sayısını artırdıklarını söyledi. Yetkililer, yoğunluk nedeniyle, gümrükte bulunan 10 peronun tamamından geçişler sağlandığını buna rağmen zaman zaman gümrük içinde kuyruklar oluştuğunu açıkladı.

'Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyuz'

Almanya'dan tatili memleketi Karaman'da geçirmek için gelen Melih Kibar, yolculuklarının iyi geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz yılla göre sınır kapılarından geçişlerimiz rahattı. Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyuz. Yaklaşık 6 hafta ülkemizde kalacağız. Tatil için ise Antalya'ya gitmeyi düşünüyoruz" dedi. Tatillerini Adapazarın'da geçirmek için Fransa'dan  gelen Yener Söyler, "Güzel bir yolculuk geçirdik. Sınır kapılarında zaman zaman beklesek de şikayetçi değiliz. Türkiye'ye giriş yaptık şu an çok mutluyuz" dedi.

Sırbistan Kalotina Sınır Kapısı'nda 6 Türk polisi görevlendirildi

Türkiye ile Sırbistan İçişleri Bakanlığı'nın anlaşmasıyla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini anavatanlarında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan gurbetçilerin Sırbistan'dan geçişlerine yardımcı olmaları için 6 Türk gümrük polisi görevlendirildi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan görevli olarak giden Türk polisleri, gurbetçilerin evrak işlerine kadar tüm işlemlerine yardım edip, Sırbistan'da sınır kapısından  kolay geçişlerini sağlıyor. 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:33
  1. Karaman
  2. Antalya
  3. sınır kapısı
  4. gurbetçi türkler
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