Kapıkule’de bakın şimdi de ne ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmazken bu sefer de canlı hayvan kaçakçılarına geçit verilmedi. Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yürütülen çalışmalarında, ülkemize giriş yapmak üzere gelen bir araç riskli görülerek takibe alındı. Araç gümrük tescil işlemlerinin ardından kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edildi. Bu esnada, aracının kontrol edileceğini anlayan sürücü korku ve panik halinde aracında canlı hayvan bulunduğunu ekiplere söyledi. Bunun üzerine araçta yapılan kontrollerde aracın yedek lastiğini koymak amacıyla yapılan bölümde 44 adet cins güvercin ele geçirildi.



Masum güvercinler uçamasınlar diye kanatlarından bağlanmış halde bulunarak kaçakçılardan kurtarıldı. Güvenli bir alana getirilen güvercinlerin ilk bakım ve beslenmeleri Gümrük Muhafaza ekiplerince sağlandı.



Yapılan tespit çalışmalarında güvercinlerden 15’inin bango, 29’unun da posta güvercini cinslerine ait olduğu ortaya çıktı. Sonrasında güvercinler vakit kaybetmeksizin Hayvan Hakları Federasyonu’na (HAYTAP) teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyona dair Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken bir kişi göz altına alındı.



Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçıların ellerinden kurtardığı bango cinsi güvercinler sevimli görünümlerinden dolayı kuşseverlerin oldukça ilgi gösterdiği bir cins olarak bilinmektedir.



Bu kuşların genellikle uçuşlarından ziyade, estetik açıdan güzel göründükleri için beslendiği dikkat çekmektedir. Eski zamanlardan beri haberleşme amacıyla yetiştirilen posta güvercinlerinin yakın zamanlara kadar bu nedenle yetiştirildikleri bilinirken, günümüzde de kuşseverler tarafından sıklıkla bakılan bir kuş cinsi olarak öne çıkmaktadır.