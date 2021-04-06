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Ekonomi Kapıkule Gümrük Sahası’nda bulunan onlarca araç satışa çıktı
Ekonomi

Kapıkule Gümrük Sahası’nda bulunan onlarca araç satışa çıktı

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait tamirle kullanılabilecek olan onlarca araç açık artırma ile satışa çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 13:39:00 -
Kapıkule Gümrük Sahası’nda bulunan onlarca araç satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Opel, Seat, Mercedes, BMW, Lada, Renault, Peugeot, Ford, AUDİ ve Chevrolet gibi araçların ihalesi 20.04.2021 tarih ve saat 09:20 açık teklif usulü ile İstasyon Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad. No:63   22030-EDİRNE adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konferans salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak.

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