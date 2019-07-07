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Kapıdağ’ı Gezdiler, Plastik Atık Topladılar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği’nin “Kapıdağ’a Çocuk Eli” projesi kapsamında düzenlediği Kapıdağ kampı sona erdi.

07 Temmuz 2019 Pazar 18:27
Kapıdağ’ı Gezdiler, Plastik Atık Topladılar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği’nin “Kapıdağ’a Çocuk Eli” projesi kapsamında düzenlediği Kapıdağ kampı sona erdi.


Uluslararası Çocuk Merkezi’nin mikrofon programı kapsamında destek sunduğu ve Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği tarafından düzenlenen “Kapıdağ’a Çocuk Eli” projesinin kamp aşaması Ocaklar beldesinde tamamlandı. Bandırma’dan 12 çocuğun katılım sağladığı mobil etkinlik kapsamında Kapıdağ Yarımadası’nın beş ayrı köyünde kamp kuruldu ve orman yürüyüşleri düzenlendi. Yaşları 10 ile 16 arasında olan çocuklar, çadırlarını kurduktan sonra plaj ve kamp alanlarının çevresindeki plastik atıkları topladı.


Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma İhtisas Kulübü’nün (BANDAK) rehberliğinde Kapıdağ’ın farklı rotalarında yürüyüşe çıkan çocuklar, Kyzikos kalıntılarını, tarihi kilise ve camilerin yanı sıra Kapıdağ’ın doğal zenginliklerini tanıma şansı buldu.


‘Kapıdağ Temalı Bir Sergi ve Kitap Hedefliyoruz’


Dernek Başkanı ve Proje Koordinatörü Alev Şengönül, 2010 yılından bu yana derneğin sanatsal ve kültürel ağırlıklı çalışmalarda bulunduğunu belirterek “Bu sene çocukların doğayı tanıması ve onun korunmasını konusunda farkındalık kazanmaları için çalışıyoruz. Kamp etkinliği, bir seneye yayılacak doğal yaşam temalı etkinliklerimizin başlangıcı oldu. Bundan sonraki aşamada çocukların da katılım sağlayacağı bir şekilde Kapıdağ temalı bir sergi düzenlemek ve kitap yayınlamak istiyoruz. Ancak bu projelerimizi hayata geçirebilmek için desteğe ihtiyacımız var” dedi.


‘Çocuklar Birçok Deneyim Kazandı’


Şengönül, kampın çocuklar kadar kendileri için de önemli bir deneyim olduğuna dikkat çekerek “Kamp çocukların doğayı tanımalarının yanı sıra birçok deneyim kazanmalarına da vesile oldu. Çocuklar, grup çalışmasının önemini gördü; sorumluluk alma ve sosyal iletişimlerini geliştirebilmek için iyi bir fırsat yakaladı. Biz, dernek görevlileri de onlarla bire bir ilgilenebilme şansına sahip olduk. Bu sebeple kampımızı 12 çocuğun katılımıyla sınırladık” ifadelerini kullandı. Şengönül, benzer etkinliklerin okullar tarafından da düzenlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 18:27
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