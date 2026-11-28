Editörlüğünü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın üstlendiği, Prof. Dr. Fatih Kırışık, Öğr. Gör. Dr. Kürşat Arslan, Öğr. Gör. Dr. Okan Dede ve Öğr. Gör. Hüseyin Ataseven tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’de uygulanan mevcut 12 yıllık (4+4+4) zorunlu eğitim sisteminin öğrenme niteliği ve fırsat eşitliği gözetilerek 1+3+3+3 biçiminde 10 yıllık bir yapıya dönüştürülmesi öneriliyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım programının açılışında konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM’in 21. politika raporunu sunmaktan büyük bir gurur ve onur duyduklarını söyledi. Ülkemizin güncel sorunlarına ve ihtiyaçlarına politika raporlarıyla çözümler üreten KAPGEM’in Türkiye’de dikkat çeken, ilgi gören ve raporları ciddi analizlere konu olan bir konuma eriştiğini belirten Kırışık, “Bir düşünce kuruluşu olarak bilimin yuvası Karabük Üniversitesinden çok büyük katkılar sağlamak istiyoruz.” dedi.

12 yıllık zorunlu eğitimin Türkiye’de en çok tartışılan konulardan biri olduğunu vurgulayan Kırışık, “ev genci” kavramına dikkat çekerek, “Çalışmıyor, öğrencilik yapmıyor, geleceğe dair umudu son derece az. Bu kadar insan kaynağına ihtiyacımız olan bir dönemde, bir çağda milyonlarca ev genci ile karşı karşıyayız. İstihdama girmediği için evlenme düşüncesi de yok. Günümüzde en önemli risklerden bir tanesi de Türkiye’nin doğum oranlarının azalması problemidir; son verilere göre 1.42’ye düşmüş, ülke nüfusunun kendi kendini yenilemesi için zorunlu asgari sınır olan 2.1’in son derece altındayız. Amerika’da, İngiltere’de, Almanya’da, Çin’de, Japonya’da, Güney Kore’de, gelişmiş devletlerde olduğu gibi zorunlu eğitim süresini sınırlandırarak gençlerin hayata atılabileceği zamanı onlara kazandırmak; ‘ağaç yaşken eğilir’ düsturu uyarınca daha genç yaşlarda hayata atılmasını sağlamak.” ifadelerini kullandı.

KAPGEM Eğitim Politikaları Masası Başkanı Öğr. Gör. Dr. Kürşat Arslan ise 2012-2013 eğitim öğretim yılından bu yana süren 4+4+4 sistemi ile gelişmiş ülkelerin uygulamalarını karşılaştırdıklarını belirterek, eğitimde sürenin önemli olduğunu ancak öğrenci başarısına katkısının öğretimin niteliğine ve sürenin kullanımına bağlı olduğunu söyledi.

10 ÜLKENİN DENEYİMİ İNCELENDİ

Almanya, İngiltere, ABD, Çin, Japonya, Kanada, Avustralya, Güney Kore, Singapur ve Finlandiya'yı kapsayan 10 ülkenin eğitim sistemi Türkiye ile karşılaştırmalı olarak incelendi.

ÖNERİLEN MODEL: 6–16 YAŞ ARASI 10 YIL

Önerilen 1+3+3+3 modeliyle; 6–7 yaşta 1 yıl zorunlu ve ücretsiz okul öncesi eğitim, 7–10 yaşta 3 yıl ilkokul, 10–13 yaşta 3 yıl ortak ortaokul ve 13–16 yaşta akademik ya da mesleki/teknik olarak ayrışan 3 yıllık lise eğitimi öngörülüyor. Raporda ayrıca, zorunlu eğitimi 16 yaşında tamamlayan gençlerin yükseköğretime veya mesleki uzmanlaşmaya daha erken geçebilmeleri, 16–18 yaş aralığının ise rehberlik, hazırlık eğitimi ve güvenli iş temelli öğrenme seçenekleriyle desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

YÖNLENDİRMEDE SINAV TEK ÖLÇÜT OLMAYACAK

Öğrencilerin yaklaşık 13 yaşında akademik lise ya da mesleki ve teknik lise yoluna yönlendirilmesinde tek bir sınava ya da görüşe dayanılmayacak; öğrencinin bilgilendirilmiş tercihi, ailenin yazılı görüşü, rehberlik görüşmeleri ve gelişim dosyasına dayalı öğretmen önerisi komisyonca birlikte değerlendirilecek.

16 YAŞINDA ÜNİVERSİTE YOLU

Öğrenciler liseyi 16 yaşında bitirip üniversite sınavına girebilecek. Yerleşemeyenler için isteğe bağlı bir hazırlık kademesi öneriliyor. Mesleki lise mezunları ise kendi alanlarındaki ön lisans programlarına sınavsız geçebilecek.

ÖNCE PİLOT UYGULAMA

Raporda reformun ülke geneline birden yayılmaması öneriliyor. Bunun yerine beş aşamalı bir süreç izlenmesi isteniyor: hazırlık, tasarım, pilot uygulama, değerlendirme ve karar. Pilot uygulamanın farklı sosyoekonomik yapıdaki illerde yapılması planlanıyor. Bu illerde öğrenme düzeyi, eğitimden kopma, çocuk işçiliği ve maliyet gibi göstergeler bağımsız olarak izlenecek. Modelin yaygınlaştırılmasına bu sonuçlara göre karar verilecek.

Tanıtım programına KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Eflani İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, Yenice İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Çorbacı, akademisyenler, sendika temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

KAPGEM, eğitim politikalarından toplumsal önceliklere uzanan çalışmalarla karar alma süreçlerine veri temelli katkı sunmayı ve nitelikli bilgi üretimiyle sürdürülebilir gelişime destek olmayı sürdürüyor.