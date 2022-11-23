Kapatın bu batakhaneleri! Barlar sokağında çıkan kavgada kan aktı

Alkol tüketilen gece mekanlarında yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi.

Eskişehir'deki barlar sokağında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü olayda 2 kişi yaralandı.

İkisinin de hayati tehlikesi sürüyor

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’ndeki barların bulunduğu Vural Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şüpheli A.G. belinden çıkardığı tabanca ile R.A. ve kardeşi Ş.A.’yı bacaklarından vurup yaraladı ve yanındaki arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kardeşler ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kardeşin de hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kardeşi tabanca ile bacağından vurarak yaralanan şüphelinin A.G. olduğunu belirledi. Kısa sürede tabancasıyla birlikte yakalanan A.G. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.G. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.