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Aktüel

Kapatılan Erzin-Osmaniye eski karayolu trafiğe açıldı

Hatay’ın Erzin ilçesi ile Osmaniye il sınırı noktasında bulunan korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan eski karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:22:07 -
Kapatılan Erzin-Osmaniye eski karayolu trafiğe açıldı

Hatay’ın Erzin ilçesi ile Osmaniye il sınırı noktasında bulunan korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan eski karayolu yeniden trafiğe açıldı.


Korona virüs ile mücadele tedbirleri dolayısıyla İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında aralarında Hatay’ın da bulunduğu büyükşehirlere giriş–çıkış yasağının uygulandığı günlerde İlçe İdare Kurulu tarafından alınan karar ile kum dökülerek kapatılan Erzin-Osmaniye sınırı arasında bulunan eski bağlantı yolu alınan karar ile yeniden trafiğe açıldı.

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