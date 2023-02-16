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Kadın - Aile Kaparili ton ezmesi! Konserve ton balığı, bebekler için ton balıklı tarifler: Evinizde şüpheye düşmeden kolayca bunu yapın!
Kadın - Aile

Kaparili ton ezmesi! Konserve ton balığı, bebekler için ton balıklı tarifler: Evinizde şüpheye düşmeden kolayca bunu yapın!

Elektrik süpürgenizin çekim gücü azaldıysa işte bilmeniz gereken temizlik hilesi. Bu temizlik sırrı sayesinde çekim gücü iki katına çıkacak. Hemencecik yapabileceğini diye ve bebekler için ton balıklı tarifler... Ton Balıklı Makarna 1 Yaş...

Yeniakit Publisher
2023-02-16 17:12:00 - 2023-02-16 17:20:24
Kaparili ton ezmesi! Konserve ton balığı, bebekler için ton balıklı tarifler: Evinizde şüpheye düşmeden kolayca bunu yapın!

Kaparili Ton Ezmesi (Ton Patesi) Tarifi İçin Malzemeler

1 kutu (150 gram civarında) ton balığı konservesi
1 tepeli tatlı kaşığı salça (bende biber-domates)
1 çorba kaşığı ince kıyılmış soğan (mümkünse kırmızı soğan)
1 tepeli çorba kaşığı kapari
2 tepeli çorba kaşığı krem peynir (ben de rikotta)
Biraz mayonez (bende 2 çorba kaşığı gitti)
Karabiber

Kaparili Ton Ezmesi (Ton Patesi) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kapari iriyse kıyın. Kapari hariç tüm malzemeleri ister geniş bir kâsede çatalla ister blenderle iyice ezin. Sonra kapari ekleyip karıştırın. Bu ezme sandviçlere, kanepelere, yumurta dolmasına kullanabilirsiniz. Çıtır kaseleri doldurabilirsiniz, kahvaltıda kızarmış ekmeğe sürüp çok lezzetli oluyor. Herkese tavsiye ederiz

Örnek olarak tarifimiz

Fırında Kaşarlı ton balığı

Fırında Konserve Ton Balığı Tarifi İçin Malzemeler
6 adet 160 gram ton balığı konservesi
5 adet domates
4 adet yeşil biber
1 adet soğan
Sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Pul biber
(arzu ettiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz)

Fırında Konserve Ton Balığı Tarifi Nasıl Yapılır?

Ton balıklarını yağlarını biraz süzerek borcama boşaltıyoruz. Yağlarının süzülmesi çok yağlı bir yemek olmaması için önemli. Diğer taraftan tavaya sıvı yağ, ince doğradığımız soğanı ve biberi alıyoruz. Biraz kavurduktan sonra domatesleri ve baharatları ekliyoruz. Biraz yumuşadıktan sonra (yaklaşık 1 dk) ocağın altını kapatıyoruz. Sosumuzu ton balıklarının üzerine yayıp 180 derece fırında yaklaşık 15 dk pişiriyoruz. Afiyet olsun.

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Bebekler için ton Balıklı Tarifler: Ton Balıklı Makarna 1 Yaş Tarifi İçin Malzemeler

1. tutam dereotu
1 tutam maydanoz
1 tutam roka
1 adet taze soğan
160 gr ton balığı
1 havuç
1 tatlı kaşığı tereyağ
1 minik turp
1 paket penne makarna
1 çorba kaşığı sirke

Ton Balıklı Makarna 1 Yaş Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle yesilliklerimizi bir kapa koyup üzerine soğuk su ve sirke ekleyelim onlar beklerken makarnamızı derin bir cam kaba koyup üzerini 2 parmak geçecek şekilde kaynamış su ekledim.
Ve ağzını bir kapak ile kapatın
O demlene dursun bu sırada tek tek yesillikleri yıkayın.
O süzülürkene havucumu rendeleyin
Sonra yesillikleri ince ince doğrayın
Onlar beklerken bir tavaya tereyağını ve suyunu süzdürdüğüm ton balığını koydum iki çevirip ve altını kapatın.
Bu sürede makarnalarımız istediğimiz yumuşaklığa ulaşmıştır onları da süzün ve tüm malzemeyi harmanlayın.
Üzerinde ince dilimlenmiş turplarla süsleyin.

 

 

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