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Ekonomi Kapanan işletmelere mücbir sebep uygulanmalı
Ekonomi

Kapanan işletmelere mücbir sebep uygulanmalı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pandemi önlemleri çerçevesinde Ankara genelinde 15 bin işletmenin kapandığını ya da faaliyetlerinin kısıtlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 20:44:00 -
Kapanan işletmelere mücbir sebep uygulanmalı

Baran, bu işletmelerin sıkıntılı dönemi atlatmak için mücbir sebep ilan edilmesini beklediklerini kaydetti.

Ödemeler ertelensin

Hükümetin vergi ödemelerinde ertelemeye gittiğini hatırlatan Baran, “Bu iyi bir imkândı. Ancak kapanma sürecinden sonra açılan işletmeler, salgın tedirginliği nedeniyle ciro yapamadı. Şimdi yeniden kapanmalar söz konusu ve ödemeler büyük sıkıntı olarak işletmelerin önünde duruyor. Bu ödemelerin makul bir zamana ertelenmesini talep ediyoruz” diye konuştu. Baran, ayrıca yapılandırma ödemelerinin ileri tarihe ertelenmesi gerektiğini dile getirdi.

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