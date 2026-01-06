Kapalıçarşı'daki kara para ağına yeni operasyon: 68 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı ve Venüs dosyasında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası dördüncü dalga operasyonu yapıldı. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin suç gelirlerinden elde ettikleri 340 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Yapılan çalışmalar sonucu forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

14 İLDE OPERASYON

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 68’i yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri 340 milyon değerindeki 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.