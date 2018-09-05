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Kapalıçarşı'da Yuan rüzgarı!

Doların şantaj aracı haline gelmesi üzerine, ülkeler arasında yapılan hamlelere vatandaş da katıldı. Kapalıçarşı’da birçok esnaf döviz tercihlerine yuanı ekledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:06
Kapalıçarşı'da Yuan rüzgarı!

Küresel arenada yaşanan ticaret savaşları ve Türkiye ile ABD arasındaki siyasi gerilim ticaretin sıcak noktalarında yeni trendler yaratmaya başladı. 50 binden fazla esnafın yer aldığı Tarihi Yarımada ve Kapalıçarşı bölgesinde birçok tüccar döviz tercihlerine Çin para birimi yuanı da eklemeye başladı. Çin'in kendi para birimini dünyada rezerv para yapma hamlelerini takip eden esnaflar birikimlerinin bir kısmını yuana çeviriyor.

YÜKSEK POTANSİYEL

 Mısır Çarşısı'nda 20 yıldır esnaflık yapan Salim Mercan da geçen hafta birikimleri ile yuan aldığını belirtiyor. Mercan bu tercihinin sebebini şu sözlerle anlatıyor: "Çin ekonomisi her geçen gün ABD'nin tahtını sallıyor. Bana göre bu savaşın kazananı Çin olacak ve para birimi güçlenecek. 2 ya da üç sene sonra yuanda yüzde 100 değer artışı olacağı söyleniyor."

Bir başka esnaf ise yuandaki değerlenme potansiyelinin bir politika gereği baskılandığını ifade ediyor. Bu baskının Çin devletinin bir politikası olduğunu ifade eden ticaret erbabı, "Bu baskılama kademeli şekilde kaldırılacak. Bu seviyelerden yuan bulmak imkânsız olacak" yorumunu yaptı.

LİDERLER ETKİLİ

Sabah'ın haberine göre, Kapalıçarşı'daki esnaflar da yuana olan ilgi artışını doğruluyor. Özellikle ithalatçı firmaların yuana yoğun ilgi gösterdiğini belirten döviz bürosu sahibi Mehmet Çam, "Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dünyayı yöneten liderler, yerel para birimi ile ticaretin başlaması için çaba sarf ediyor. Bu açıklamalar insanlara da yansıyor. Yuana olan ilginin artmasında bunun da payı var" dedi.

DOLARI İNDİRİMLİ SATIYORLAR

Türk Lirası'nın piyasada az bulunur hale gelmesi, Kapalıçarşı'da son dönemde yaşanan en önemli sıkıntılardan biri haline geldi. Bu nedenle, başta hafta sonları olmak üzere birçok döviz bürosu, mevcut kurların altında satışlar gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz hafta sonu dolar 6.55 TL iken, nakit sıkışıklığı nedeniyle 6.20'lerden satış yapıldığı belirtiliyor.

ÇİN'İN HAMLELERİ İZLENİYOR

YUANA olan ilginin artmasındaki nedenlerden bir diğeri de para birimin gelecekteki değerlenme potansiyeli. Zira, Çin'in yuanı dünyada bir rezerv para birimine dönüştürme hamlelerine her gün yeni halkalar ekleniyor. Bu yıl petrol alımlarında yuan kullanmayı planlayan Çin, Rusya ile yerel para birimi ile ticaret yapmak için harekete geçti.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:06
  1. EKONOMİ
  2. yuan

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