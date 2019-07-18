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Kapalıçarşı'da altın

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:20
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 259,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 423,00 lira, Cumhuriyet altını 1.732,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 259,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,20258,40 259,60259,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.702,001.723,00 1.711,001.732,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 235,50239,50 236,75240,75
Lira(Tam) Ziynet 1.663,001.683,00 1.672,001.692,00
Yarım Ziynet 832,00842,00 836,00846,00
Çeyrek Ziynet 416,00421,00

418,00423,00

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:20
  1. Kapalıçarşı'da altın

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