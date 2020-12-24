  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kapalıçarşı'da altın
Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:42:13 -
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 azalışla 455,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 738,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 455,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 458,80459,00455,50455,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.025,003.046,003.017,003.038,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 418,60422,60415,50419,50
Lira(Tam) Ziynet 2.956,002.976,002.933,002.953,00
Yarım Ziynet 1.478,001.488,001.467,001.477,00
Çeyrek Ziynet 739,00744,00733,00738,00

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı
Dünya

İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.
Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!
Medya

Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!

FOX TV’nin ahlaksızlık propagandası olarak kullandığı dizilerden birinde yapılan hata seyircinin tepesini attırdı, tepkilere neden oldu...
Hain Deniz Naki Almanya'da tutuklandı! Sebebi şaşırtmadı
Spor

Hain Deniz Naki Almanya'da tutuklandı! Sebebi şaşırtmadı

Amed Spor'da oynarken ırkçılık bahanesiyle Almanya'da kaçan PKK'lı Deniz Naki, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay