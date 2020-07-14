Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar yükseldi? 14 Temmuz altın kaç lira?

Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar yükseldi? Düğün yapacak olanlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor fakat altın fiyatları yüz güldürecek cinsten değil. Yükselen fiyatlar herkesi üzdü. Özellikle yatırımcılar, ekonomistlere "Altın ne zaman düşecek, düşecek mi?" şeklinde sorular soruyorlar. Peki ama bugün altın ne kadar? Kapalıçarşıda son durum ne? Altın ne kadar yükseldi? İşte merak edilen altın fiyatları...