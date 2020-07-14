Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar yükseldi? 14 Temmuz altın kaç lira?
Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar yükseldi? Düğün yapacak olanlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor fakat altın fiyatları yüz güldürecek cinsten değil. Yükselen fiyatlar herkesi üzdü. Özellikle yatırımcılar, ekonomistlere "Altın ne zaman düşecek, düşecek mi?" şeklinde sorular soruyorlar. Peki ama bugün altın ne kadar? Kapalıçarşıda son durum ne? Altın ne kadar yükseldi? İşte merak edilen altın fiyatları...
Ekonomistler, altın fiyatlarının yükseleceğine ilişkin konuşmalar gerçekleştiriyor. Haziran ayında 350-360 liradan işlem gören gram altın, Temmuz ayında ani bir yükseliş yaşadı ve 400 lirayı gördü. Çok büyük düşüşler yaşamasa da bugün gram altın 396 liraya düştü. Fakat bu yükselişin şimdilik devam edeceği öngörülüyor. Temmuz ayının son günleri merakla bekleniyor.
Altın listesinde önce alış, daha sonra satış fiyatları yer alıyor.
GRAM ALTIN
- 396,78
- 396,87
22 AYAR BİLEZİK
- 363,20
- 364,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.581,50
- 2.602,10
ÇEYREK ALTIN
- 645,40
- 653,80
REŞAT ALTIN
- 2.613,97
- 2.635,05
22 AYAR ALTIN
- 360,63
- 374,57
18 AYAR ALTIN
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN
- 223,15
- 259,01