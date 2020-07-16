Kapalıçarşı altın fiyatları | 16 Temmuz güncel altın fiyatları

Kapalıçarşı altın fiyatlarını sizler için derledik. Bugün altın ne kadar? Binlerce kişi altın fiyatlarını merak ediyor. Sizler için altın fiyatlarının güncel listesini derledik. Peki ama gram altın, tam altın, reşat altın, 22 ayar altın fiyatı, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarındaki son durum ne? Son dakika altın haberleri ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...