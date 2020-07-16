  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kapalıçarşı altın fiyatları | 16 Temmuz güncel altın fiyatları

Kapalıçarşı altın fiyatlarını sizler için derledik. Bugün altın ne kadar? Binlerce kişi altın fiyatlarını merak ediyor. Sizler için altın fiyatlarının güncel listesini derledik. Peki ama gram altın, tam altın, reşat altın, 22 ayar altın fiyatı, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarındaki son durum ne? Son dakika altın haberleri ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:07:00 -
Kapalıçarşı altın fiyatları | 16 Temmuz güncel altın fiyatları

400 lirayı gören gram altın, bugün 398 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarını araştıranlar, düşmesini beklese de bu ay içerisinde büyük bir düşüş yaşanmayacağı öngörülüyor.

Altının önce alış, daha sonra satış fiyatları sırasıyla listelenmiştir.

GRAM ALTIN

  • 398,61
  • 398,70

22 AYAR BİLEZİK

  • 364,70
  • 366,00

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.593,50
  • 2.615,90

YARIM ALTIN

  • 1.296,80
  • 1.313,00

ÇEYREK ALTIN

  • 650,40
  • 657,30

REŞAT ALTIN

  • 2.625,97
  • 2.648,85

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 362,21
  • 376,22

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 224,13
  • 260,15

Bir Önceki Günün Altın Fiyatları İçin Aşağıdaki Habere Tıklayınız...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı