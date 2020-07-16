Kapalıçarşı altın fiyatları | 16 Temmuz güncel altın fiyatları
Kapalıçarşı altın fiyatlarını sizler için derledik. Bugün altın ne kadar? Binlerce kişi altın fiyatlarını merak ediyor. Sizler için altın fiyatlarının güncel listesini derledik. Peki ama gram altın, tam altın, reşat altın, 22 ayar altın fiyatı, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarındaki son durum ne? Son dakika altın haberleri ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...
400 lirayı gören gram altın, bugün 398 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarını araştıranlar, düşmesini beklese de bu ay içerisinde büyük bir düşüş yaşanmayacağı öngörülüyor.
Altının önce alış, daha sonra satış fiyatları sırasıyla listelenmiştir.
GRAM ALTIN
- 398,61
- 398,70
22 AYAR BİLEZİK
- 364,70
- 366,00
CUMHURİYET ALTINI
- 2.593,50
- 2.615,90
YARIM ALTIN
- 1.296,80
- 1.313,00
ÇEYREK ALTIN
- 650,40
- 657,30
REŞAT ALTIN
- 2.625,97
- 2.648,85
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 362,21
- 376,22
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 224,13
- 260,15
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