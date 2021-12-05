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Yerel Kapalı yolu fark etmeyip metrelerce takla attı
Yerel

Kapalı yolu fark etmeyip metrelerce takla attı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi istikameti TRT köprüsü kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasından emniyet kemerini takmayan kadın yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 04:13:00 -
Kapalı yolu fark etmeyip metrelerce takla attı

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman kesişimin de bulunan TRT köprüsü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 AGM 678 plakalıaraç sürücüsü, Şanlıurfa’dan Batman’a giderken kapalı yolu fark etmeyerek metrelerce takla atarak durabildi.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, kadın emniyet kemerini takmadığını ve takla sonucu metrelerce fırladıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, 3’ü kişi de ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden kadın, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yol yapılan kontroller sonrası trafiğe açıldı.

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