Kapalı kutu iPod rekor fiyata satıldı

Apple ve Steve Jobs’a ait ürünlerin yıllardır koleksiyoncular tarafından satın alındığını biliyoruz. Daha önce birçok iPhone, iPad ve Mac modeli açık artırmada satışa çıkmıştı. Şimdi ise 21 yaşındaki sıfır iPod’un rekor fiyata satıldığı duyuruldu.

2001’den beri açılmadan saklanan birinci nesil iPod modeli, özel bir koleksiyoncu tarafından 29 bin dolar karşılığında satın alındı. Hala orijinal ambalajında olan iPod’un, 2001 yılında yeni yıl hediyesi olarak paketlendiği belirtildi. iPod’un sahibi, ürünü bir Apple mağazasından 399 dolara almıştı.

Açık artırma raporuna göre iPod’un ilk sahibi, yeni yıl hediyesini hiç açmadı. Eşya dolabında mavi Apple hediye çantası ve kılıfıyla birlikte kapalı kaldığını dile getirdi. Cihazını satışa çıkarmak isteyen kişi, açık artırma için ilginç bir yöntem izledi.

Koleksiyon yatırım platformu olan Rally’ye yüklenen iPod, 5000 hisseye bölündü ve hisselerin her biri 5 dolar değerindeydi. Bu sayede pek çok koleksiyoncu, nadir ürünün küçük bir parçasına sahip oldu. Ancak özel bir koleksiyoncu devreye girerek hisseleri 29 bin dolar karşılığında satın aldı ve diğer hissedarları devre dışı bıraktı.

Eski Apple ürünleri ve Steve Jobs’la ilgili hatıra eşyaları son zamanlarda büyük değer kazandı. Sadece birkaç hafta önce, 2007 yılına ait “mühürlü” iPhone modeli açık artırmayla 190 bin dolar karşılığında satıldı.

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Bir başka açık artırmada ise Steve Wozniak tarafından imzalanmış 1976 yapımı Apple-1 200 bin dolara koleksiyon ürünü oldu.