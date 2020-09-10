Kapadokya'yı 255 bin turist gezdi

Türkiye’nin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, kilise ve şapelleri, yer altı yerleşim merkezleri ve sıcak hava balon turu başta olmak üzere alternatif tur seçenekleriyle ünlü Kapadokya, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini yeni normalde 255 bin 811 turist ziyaret etti.