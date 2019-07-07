Kapadokya’ya havadan 43 milyon euro

Kapadokya’daki sıcak hava balon turlarına yılın ilk 6 ayında 232 bin 109 kişi katıldı. Bu turlardan yaklaşık 43 milyon Euro gelir elde edildi. Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Kapadokya’da çok sayıda turist ağırladıklarını belirterek, “Yabancılar; bu bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine hayran kalıyorlar. Bu güzellikleri gök yüzünden görmek için can atıyor ve sıcak hava balonlarına akın ediyorlar” dedi. Eren, balonların Kapadokya’yla özdeşleştiğini de vurguladı.