Kapadokya’ya havadan 43 milyon euro
Kapadokya'nın simgesi haline gelen balon turlarından yaklaşık 43 milyon Euro gelir elde edildi.07 Temmuz 2019 Pazar 10:17
Kapadokya’daki sıcak hava balon turlarına yılın ilk 6 ayında 232 bin 109 kişi katıldı. Bu turlardan yaklaşık 43 milyon Euro gelir elde edildi. Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Kapadokya’da çok sayıda turist ağırladıklarını belirterek, “Yabancılar; bu bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine hayran kalıyorlar. Bu güzellikleri gök yüzünden görmek için can atıyor ve sıcak hava balonlarına akın ediyorlar” dedi. Eren, balonların Kapadokya’yla özdeşleştiğini de vurguladı.
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